Demain Nous Appartient du 1er mai : Victor piégé, la police fait une découverte ! (résumé + vidéo épisode 1934 en avance)

Demain nous appartient du 1er mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1934 de DNA – On peut dire que Victor va tomber de haut dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pour cause, ce soir la police va découvrir qu’il a été piégé par sa nouvelle compagne, Bettina !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 1er mai 2025 – résumé de l’épisode 1934

Dorian Curtis a de nouveau échappé à la police. Manon ne peut s’empêcher de se sentir coupable d’avoir laissé filer son cousin. Heureusement, Martin Constant garde la tête froide. Le commandant reste convaincu qu’ils finiront par mettre la main sur le fugitif. Pourtant, Manon redoute le pire : si Dorian n’est pas arrêté rapidement, les répercussions sanitaires pourraient être désastreuses…

De son côté, Dorian cherche à revendre ses diamants alors que Victor raconte toute l’histoire à Bettina, sa nouvelle compagne…



Au commissariat, Georges remet à Martin le dossier tant attendu sur le séjour à Singapour de Nick Terrier. En l’ouvrant, Martin tombe sur des photos de Bettina, une femme qu’il reconnaît immédiatement : il l’a vue chez Victor Brunet la veille. Georges lui révèle alors qu’il s’agit de la dernière compagne de Nick !

De son côté, Valentine est encore victime d’une panne d’électricité. Cette fois, Bruno lui explique que son propriétaire doit faire changer le compteur. En attendant, Charles lui propose de venir s’installer chez sa mère… Mais sur place, Valentine découvre sur la table de nuit de Charles une lettre de Rachel, son ex…

VIDÉO Demain nous appartient du 1er mai – extrait de l’épisode

