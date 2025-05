Plus Belle La Vie du 1er mai 2025 : les mères de Steve dérapent, Savina confronte Morgane (résumé + extrait vidéo épisode 323 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 323 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er mai 2025 – résumé de l’épisode 323

Steve est avec ses deux mères et son père. Il leur confirme qu’il n’a pas changé d’avis. Une tension monte entre ses mères et Sébastien, chacun défendant sa version des faits : Sébastien affirme qu’elles l’ont empêché de voir son fils, tandis que Maïssé l’accuse de n’avoir jamais pris soin de Steve. Très émue, elle peine à contenir son chagrin. Steve tranche : sa décision est prise, point final.

Aïssé et Viviane quittent les lieux. Viviane tente d’apaiser sa compagne, mais Aïssé se sent mise à l’écart, surtout en sachant que Viviane est la mère biologique de Steve. Elle regrette de ne pas l’avoir adopté. Viviane, plus conciliante, propose de donner une chance à Sébastien, pensant qu’il a peut-être changé. Aïssé, elle, en doute profondément : pour elle, il reste nocif.



De son côté, Steve confronte Jules : ce dernier a contacté ses mères derrière son dos. Jules dit qu’il ne reconnaît plus son ami depuis que Sébastien est à Marseille. Steve lui rétorque qu’il s’est rendu compte qu’ils n’ont pas grand-chose en commun. Il l’accuse d’avoir précipité les choses, mais lui annonce que Sébastien deviendra officiellement son père. Il demande à Jules de ne plus se mêler de sa vie : leur amitié est terminée.

Aïssé discute avec Jules. Elle s’inquiète et lui dit que Sébastien est toxique. Elle se souvient qu’à l’époque, quand Steve avait 4 ans, Sébastien l’emmenait au parc uniquement pour draguer une baby-sitter. Puis elle reçoit un appel et annonce à Jules que Sébastien ne les embêtera plus très longtemps… Plus tard, Steve revoit ses mères, toujours sur la défensive. Elles lui parlent du pot organisé par Mirta, dont il n’avait pas entendu parler. Aïssé s’excuse pour le matin même. Steve leur annonce qu’il compte inviter Sébastien. Elles acceptent, mais dès qu’il s’éloigne, Viviane affirme à Aïssé qu’il ne viendra pas.

Au pot organisé à la résidence, les mères de Steve offrent du muguet à Mirta. L’ambiance est chaleureuse… jusqu’à l’arrivée de Sébastien, qui interrompt la fête. Il accuse les mères de Steve d’avoir tenté de l’acheter avec un chèque, qu’il déchire devant Steve, médusé.

À la résidence, Mirta et Robert essaient de localiser une panne électrique qui fait tout disjoncter. Nisma pense que ce n’est pas bien grave, mais Robert avoue qu’il bloque complètement avec l’électricité. Nisma lui propose de réparer la prise grâce à un tutoriel en ligne et confie qu’elle adore le bricolage. Finalement, Nisma répare la prise. Robert et Mirta sont impressionnés. Nisma insiste pour que Mirta accepte l’invitation de Robert, mais elle décline : elle organise un pot de bienvenue pour les mères de Steve.

Plus tard, Nisma révise ses cours. Robert remarque son manque d’enthousiasme. Elle lui confie qu’elle ne voit plus le sens de ses études. En évoquant ses souvenirs de bricolage avec son père, elle ravive une passion. Robert, touché, lui offre son tournevis fétiche et lui propose de la mettre en contact avec une association dédiée à l’entraide en bricolage.

Pendant ce temps, Ange Legendre se rend au commissariat pour porter plainte. Il demande à parler à Morgane, mais comme elle est absente, Idriss le reçoit. Legendre raconte qu’on est entré chez lui sans rien voler. Savina, attentive, écoute l’échange. Quand Legendre repart, elle reproche à Idriss son ton condescendant et menace d’ajouter cela à son rapport. Idriss décide alors d’aller voir sur place. Savina propose de l’accompagner… et de faire venir Morgane aussi. Plus tard en repartant de chez Legendre, Idriss l’accuse de mentir. Morgane suggère que le cambrioleur a pu être interrompu et qu’il faudrait consulter les images de vidéosurveillance. Idriss s’en charge, non sans commentaires sexistes, que Morgane ne laisse pas passer. Savina, en observant leur complicité, semble se poser des questions.

Plus tard, Morgane demande à Savina si elle est intervenue en sa faveur dans l’affaire du trafic de nac. Savina confirme, mais avoue le regretter : elle pense avoir manqué de professionnalisme en couchant avec Idriss pendant son infiltration. Morgane lui répond que tout cela appartient au passé, avant de lui dire qu’elle a quelque chose à lui annoncer.

