Grands Reportages du 3 mai 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 3 mai 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Voyages en famille : des souvenirs pour la vie ! Episode 1 » (inédit)

Depuis des années, ils rêvaient de cette aventure. En août 2023, c’est le grand départ : un tour du monde d’un an en famille à la découverte des grands espaces, des cultures, du patrimoine et de la biodiversité. Leur itinéraire les mène en Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Japon, Costa Rica, Colombie, Chili, Namibie, Botswana, Rwanda et Ouganda.

Ils sont quatre :

Frédéric (43 ans), photographe passionné de nature et d’aventure.

Linda (45 ans), en quête de récits humains et personnels, déterminée à surmonter ses peurs.

Nils (15 ans), dessinateur curieux de faune marine.

Milo (11 ans), toujours en mouvement, avide de découvertes et de rencontres.



En avion, van, pirogue ou à pied, ils traversent jungles, déserts, glaciers, plages et villages isolés. Le quotidien n’est pas toujours facile : logistique, fatigue, école à la maison… Mais cette expérience unique leur offre des rencontres marquantes, des paysages spectaculaires et une aventure familiale inoubliable.

Et à 14h50 dans Reportages Découverte : « Trafic d’animaux, pollution… le quotidien des flics de l’environnement » (rediffusion)

Vingt ans après le célèbre « Notre maison brûle » de Jacques Chirac, les Français refusent désormais de détourner le regard. La protection de l’environnement est devenue leur priorité. Face à une nature plus que jamais menacée — pollution, décharges illégales, trafic d’espèces — la police de l’environnement s’adapte. Pour traquer des réseaux de plus en plus organisés, enquêteurs et citoyens utilisent les mêmes méthodes que dans les affaires criminelles ou les opérations anti-drogue. De La Rochelle à l’Île-de-France, en passant par la Guyane, nous avons suivi ces hommes et femmes qui luttent chaque jour pour sauver notre planète.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.