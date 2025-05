Publicité





Grands Reportages du 4 mai 2025, sommaire et reportages











Grands Reportages du 4 mai 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 et 14h50 : « Voyages en famille : des souvenirs pour la vie ! Episodes 1 et 2 » (inédit)

C’est une aventure qu’ils préparent depuis des années. En août 2023, Frédéric, Linda et leurs deux enfants quittent tout pour réaliser un rêve un peu fou : faire le tour du monde… en famille, pendant un an.

Direction les grands espaces, les terres sauvages, les peuples oubliés. De l’Indonésie à l’Ouganda, en passant par l’Australie, les Fidji, le Japon, la Colombie ou encore la Namibie, cette famille de quatre sillonne la planète à la découverte de cultures fascinantes, de patrimoines méconnus, de biodiversité menacée et d’espèces en voie de disparition.



Frédéric, photographe passionné de nature, veut immortaliser la beauté brute de notre planète. Linda, elle, cherche à donner du sens à cette aventure et à dépasser ses limites. Milo, 11 ans, s’émerveille de tout et s’ouvre au monde. Nils, 15 ans, croque chaque instant, entre dessins et plongées à la rencontre de la faune marine.

Mais ce périple hors normes n’est pas sans épreuves. Il faut composer avec les imprévus, les galères de transport, l’école à la maison, les coups de fatigue et les remises en question… Car vivre un rêve à quatre, loin de ses repères, demande de l’adaptation, de la solidarité, et parfois, un vrai dépassement de soi.

En pirogue, en van, à pied, en avion ou en bus, cette famille parcourt les jungles d’Amazonie, les récifs de la Grande Barrière de Corail, les hauts plateaux andins ou encore les savanes africaines, à la rencontre de l’inattendu.

Une aventure familiale unique, riche en émotions, en rencontres et en découvertes. Un témoignage authentique sur le monde d’aujourd’hui et les liens qui nous unissent.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.