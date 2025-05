Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache sur l’étoile mystérieuse ! (explications des indices)

Publicité





Le suspense touche à sa fin pour les fidèles du jeu télévisé « Les 12 coups de midi » : dans moins d’une semaine, l’Étoile Mystérieuse sera entièrement révélée, et le nom que les téléspectateurs attendaient avec impatience s’apprête à surgir… On vous révèle dès maintenant de qui il s’agit et on vous explique tous les indices !











Publicité





Derrière cette étoile, il s’agit de… Grand Corps Malade !

De son vrai nom Fabien Marsaud, Grand Corps Malade est un artiste aux multiples talents : slameur, poète, réalisateur, écrivain — une personnalité discrète mais ô combien marquante de la scène culturelle française. Et les indices disséminés sur l’étoile ne laissaient rien au hasard, une fois que l’on connaît son parcours.

Décryptage des indices de l’étoile mystérieuse

Le ballon de basket : avant de devenir le porte-voix du slam en France, Fabien Marsaud était un passionné de sport, et plus précisément de basket-ball, qu’il pratiquait à haut niveau. Sa carrière sportive a brutalement pris fin à la suite d’un accident, mais cet élément reste une part importante de son identité.



Publicité





Le Stade de France : ce symbole imposant renvoie à la ville de Saint-Denis, où il a grandi. Grand Corps Malade a même été ambassadeur de la ville lors de l’Euro 2016, une mission qui lui tenait particulièrement à cœur.

La caméra : en plus d’écrire des textes poignants, l’artiste s’est aussi illustré derrière la caméra. Il a notamment coréalisé les films « Patients » et « La vie scolaire », et plus récemment « Monsieur Aznavour », un long-métrage hommage à l’icône de la chanson française.

La machine à écrire : c’est peut-être l’indice le plus évident. Grand Corps Malade est avant tout un amoureux des mots. Que ce soit à travers ses slams, ses chansons ou ses livres, il n’a jamais cessé d’écrire, de raconter, de transmettre.

Le dinosaure : sûrement une référence à son expérience de doublage sur les films d’animation « Toy Story »