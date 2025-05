Ici tout commence du 2 mai : Hortense prend une grande décision (résumé + vidéo épisode 1167 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 2 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1167 – C’est un double départ qui vous attend à l’institut Auguste Armand dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Vic va s’en aller à Bordeaux pour l’opération et qu’Enzo a décidé la suivre, Hortense est elle aussi sur le départ !





Ici tout commence du 2 mai – résumé de l’épisode 1167

Enzo Lopez a pris une décision importante ! Aujourd’hui, il s’apprête à l’annoncer à ses collègues, Rose Latour et Emmanuel Teyssier. Le jeune homme a décidé de quitter son poste de co-directeur de master pour accompagner Vic, qui va se faire opérer de son cancer du sein à Bordeaux. Conscient du soutien dont elle aura besoin durant cette période difficile, il ne veut en aucun cas rester éloigné d’elle. Teyssier comprend et lui assure qu’il aura toujours sa place s’il souhaite revenir.

De son côté, Mehdi encourage à Hortense à elle aussi suivre Vic à Bordeaux. Il aura son diplôme dans 2 mois et pourra la rejoindre. Et alors qu’Hortense accompagne Vic, celle-ci demande à Enzo de rester à l’institut pour s’épanouir à son poste de co-directeur.



Marc surprend Rose et Paul ensemble mais Rose lui assure qu’il n’est que son ex. Marc finit par l’inviter à la crémaillère surprise. Mais au cours de la soirée, Paul parle à Marc et le provoque : il n’est pas certain que Rose et lui ne soient que des amis !

Ici tout commence du 2 mai 2025 – extrait vidéo

