Plus belle la vie spoiler : Aïssé menace Sébastien, Steve prend une lourde décision (8 mai 2025)

On peut dire que les mères de Steve n’ont pas la bonne méthode pour tenter de protéger leur fils dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Viviane a tenté d’échanger l’échantillon de Steve pour faire croire qu’il n’était pas compatible avec son père, dans l’épisode de demain, jeudi 8 mai 2025, les choses ne vont pas s’arranger…











En effet, alors qu’au commissariat, Viviane a passé la nuit en garde à vue, Ariane lui assure qu’elle ne dira rien à Steve. Et comme le cabinet de porte pas plainte, elle ressort libre. Mais face à Steve, Gabriel gaffe et lui raconte tout !

Steve est remonté et comme si ça ne suffisait pas, Aïssé va venir menacer Sébastien sous ses yeux en terrasse au Mistral… Pour Steve, toujours sous emprise, c’est trop ! Il vient voir Viviane et Aïssé et leur annonce qu’il ne veut plus les voir. Il leur demande de quitter Marseille !



Et Steve enclenche le processus pour la greffe. Gabriel lui explique qu’il va devoir passer un test psychologique mais aussi des tests physiques pour voir s’il est en bonne condition. Et si Sébastien l’avait mis au sport depuis son arrivée dans le but de la greffe ?