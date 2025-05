Ici Tout Commence spoiler : Teyssier vient en aide à Marc... (vidéo épisode du 13 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Marc traverse une période sombre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Depuis l’arrivée de Paul à l’institut, c’est une véritable descente aux enfers pour le chef Leroy… Dans quelques jours, Emmanuel va décider d’intervenir pour venir en aide à son ami, à sa façon…











Publicité





Teyssier a une proposition importante à faire à son collègue et ami, Marc Leroy. Conscient des difficultés qu’il traverse actuellement, Teyssier souhaite lui redonner confiance et lui changer les idées en lui offrant une opportunité exceptionnelle. Il l’a en effet choisi pour représenter l’Institut au prestigieux concours de la meilleure école de France qui se déroulera cet été.

Si Marc, au plus mal, se montre d’abord sceptique, Teyssier, lui, assure qu’il croit en lui sans la moindre réserve. L’enjeu est de taille, et Marc est, à ses yeux, la personne idéale pour relever ce défi et le rendre fier. Marc, touché, finit par accepter… Arrivera-t-il à se relever de tout ça pour être à la hauteur du défi ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Gaëtan choqué par Alice qui… (vidéo épisode du 12 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1174 du 13 mai 2025, Teyssier fait une grande proposition à Marc

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.