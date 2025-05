C à vous du 8 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 ”Prenez toute votre place” : le plan “filles et maths” d’Elisabeth Borne. Comment féminiser les matières scientifiques ? On reçoit Claire Lommé, enseignante de mathématiques, pour le livre « Une mathématicienne au jardin » aux éditions Tana

🔵 Le PSG en finale de la Ligue des champions. On en parle avec Jano Rességuié, la voix du foot sur RMC



🔵 🍽️ Au dîner de C àvous : Jean-Alphonse Richard, pour le livre “Les plus grandes affaires de L’heure du crime” disponible aux éditions Opportun

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Estéban Salazar, Chef du Château du Theil, en Corrèze

🔵 Dans la Suite de C à vous : Xavier Lacaille & Ambroise Carminati, pour la nouvelle saison de “Parlement” disponible depuis hier; et Patrice Leconte, pour son livre “La tentation du lac” paru hier aux éditions Arthaud

