La Grande Librairie du 7 mai 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 7 mai 2025 : invités et sommaire

Quels récits nous murmure la mer ? Cette semaine, nos invités rendent hommage à cet inépuisable réservoir de souvenirs, de splendeur et d’imaginaire. Augustin Trapenard accueille Sylvain Tesson, Isabelle Autissier, Christophe Ono-dit-Biot, Laure Limongi et Simonetta Greggio.

📚 Simonetta Greggio

Livre : Un été en mer (Actes Sud)

Écrivaine italienne vivant en France, Simonetta Greggio puise son inspiration dans la Méditerranée. À l’été dernier, elle a exploré Pelagos, une zone de protection pour les animaux marins. De cette expérience, elle tire un récit sensible coécrit avec Olivier Weber, une ode à la mer et à sa préservation.



📚 Laure Limongi

Livre : L’invention de la mer (Le Tripode)

Laure Limongi, autrice, éditrice et performeuse, imagine un futur où l’humanité, pour survivre, devra fusionner avec des êtres marins. Dans ce récit à la croisée de la poésie, de la science et du politique, elle interroge notre rapport à l’environnement marin et aux possibles métamorphoses du vivant.

📚 Christophe Ono-dit-Biot

Livre : Mer intérieure (L’Observatoire)

Dans Mer intérieure, Christophe Ono-dit-Biot propose une immersion littéraire dans un univers aquatique intime. Lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie française en 2013, il offre ici une déclaration d’amour à la mer, source de sa vocation d’écrivain et d’homme.

📚 Sylvain Tesson

Livre : Les Piliers de la Mer (Albin Michel)

Après avoir parcouru le monde entier, Sylvain Tesson, connu pour ses aventures comme la poursuite de la panthère des neiges et l’exploration des aiguilles maritimes, nous présente son nouveau livre : « Les Piliers de la mer ». Inspiré par son séjour sur les plages jusqu’aux rives de Tasmanie, cet ouvrage publié chez Albin Michel est décrit comme un hommage sensuel et poétique aux derniers lieux intacts de notre planète.

📚 Isabelle Autissier

Livre : La fille du grand hiver (Paulsen)

L’écrivaine et navigatrice Isabelle Autissier, reconnue comme la première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire, présente son livre « La fille du grand hiver » de Paulsen. Dans cet ouvrage, elle raconte l’incroyable destin d’une héroïne inuite, devenant ainsi la première à offrir une perspective d’anthropologue sur l’Arctique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 7 mai 2025 à 21h sur France 5.