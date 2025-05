« Les Enfants de la télé fêtent les 50 ans de France 2 » du 10 mai 2025 : les invités ce soir

Publicité





« Les Enfants de la télé fêtent les 50 ans de France 2 » du 10 mai 2025 : ce soir sur France 2, Laurence Boccolini vous a préparé un prime spécial pour le 50ème anniversaire de France 2 de son émission « Les enfants de la télé ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Les Enfants de la télé fêtent les 50 ans de France 2 » du 10 mai : invités et programme

Autour de Laurence Boccolini, plus de 20 invités prestigieux – animateurs emblématiques, journalistes incontournables et comédiens adorés du public tels que Laurent Ruquier, Sophie Davant, William Leymergie, Jean-Baptiste Marteau, Florent Peyre, Jacky, Rachid Arhab, Cyril Féraud, Marie-Ange Nardi, Thierry Beccaro, Laurent Romejko, Laurent Luyat, Nelson Monfort, Anaïs Baydemir, Mireille Dumas, Frédéric Lopez, Agathe Lecaron, Jean-Luc Lemoine, Antoine Duléry, Cécile Bois ou encore Virginia Crespeau – se réunissent pour partager les plus grands moments de l’histoire de la chaîne.

Au menu : images cultes, casseroles mémorables, archives rares, séquences inoubliables, mais aussi confidences, éclats de rire, anecdotes personnelles et révélations surprenantes.



Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la bonne humeur, retraçant 50 ans de télévision à travers ses programmes phares : jeux mythiques, journaux marquants, émissions jeunesse emblématiques, matinales légendaires, directs inédits… Bref, tout ce qui a fait vibrer les téléspectateurs depuis un demi-siècle sur la deuxième chaîne.