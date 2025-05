Les Traîtres du 10 mai : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?

Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traitres du 10 mai 2025 : la finale ce soir

Après des semaines de stratégie, de manipulations et de rebondissements, la grande finale des Traîtres réunit deux camps plus opposés que jamais. Côté Traîtres, le charismatique Adil Rami, ancien footballeur au mental d’acier, fait équipe avec Sophie Tapie, fine joueuse et redoutable manipulatrice. En face, les Loyaux comptent bien faire triompher la vérité avec un groupe éclectique et soudé : Alizé Cornet, battante et lucide, Anthony Colette, stratège discret, Dominique Tapie, figure calme mais observatrice, Nicolas Lacroix alias Nicoenvrai, influenceur malin et fédérateur, et Rose Thr, la touche sensible et intuitive du groupe.

Tous les coups sont permis pour espérer décrocher la victoire. Loyauté ou trahison : qui l’emportera ? Réponse ce soir dès 21h10 sur M6 !



