Mask Singer : qui se cache sous le Fraisier ? Indices !

Mask Singer saison 7 indices sur le Fraisier – Nouveau prime de la saison 7 de « Mask Singer » ce soir et nouveaux costumes à découvrir ! Parmi eux, le Fraisier ne va pas passer inaperçu ! On vous en dit plus dès maintenant.





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : quelle star est sous le Fraisier ?

Ce vendredi soir, la compétition se poursuit avec le deuxième prime de Mask Singer, et un nouveau costume haut en couleur fait son entrée : le Fraisier ! Mi-gâteau, mi-créature sucrée, ce personnage ne passe pas inaperçu avec son look délirant et résolument disco.

Le Fraisier, c’est une véritable explosion de fantaisie visuelle. Surmontée d’une tête rouge pétante en forme de fraise souriante aux yeux espiègles, cette création culinaire anthropomorphe arbore un corps de génoise garnie de fraises et de crème, le tout stylisé dans un esprit pop et acidulé. Une robe pâtissière gonflée, des gants verts rappelant des feuilles de fraisier, et des collants roses vifs viennent compléter cette tenue totalement décalée. Le décor flashy, les danseurs en tenues brillantes et les néons violets nous plongent dans une ambiance Night Fever rétro, digne d’une discothèque des années 80.



Mais derrière ce costume appétissant et ce show pailleté, se cache bien sûr une célébrité que le jury va tenter de démasquer. Alors, qui se cache sous cette pâte moelleuse et ces couches de crème ? Chanteur, humoriste, athlète ou animateur ? Les paris sont ouverts !

Les indices sur le Fraisier

– aérien

– télé, brillant

– show

– oiseau

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.