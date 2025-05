Plus belle la vie spoiler : drame, Steve retrouve Sébastien mort ! (9 mai 2025)

Publicité





C’est un terrible drame qui attend Steve demain après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Viviane et Aïssé ont quitté Marseille comme il leur a demandé, dans l’épisode de demain, vendredi 9 mai 2025, Steve va retrouver son père mort !











Viviane et Aïssé viennent dire au revoir à Steve à la résidence mais il est glacial. Quand elles repartent, Aïssé va jusqu’à dire à Viviane qu’elle a envie de tuer Sébastien !

Pendant ce temps là, Jules fait une découverte capitale sur Sébastien : il récolte le témoignage d’une femme qui a eu une fille avec lui ! Il était parti juste après sa naissance mais il y a quelques mois, Sébastien a fait irruption dans la vie de Maëlys, sa fille, avec le même scénario que pour Steve. Elle a voulu lui donner un rein mais quand Sébastien a su qu’elle n’était pas compatible, il a disparu et ne lui a plus donné signe de vie !



Jules décide de confronter Sébastien mais ça tourne mal et Sébastien le frappe ! Plus tard, Steve est dans la rue et il écoute un message vocal de ses mères qui s’excusent quand il découvre son père à terre, la tête dans un bain de sang !