Plus Belle La Vie spoilers : la descente aux enfers d’Ariane, les résumés jusqu’au 23 mai 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 23 mai 2025 – Que va-t-il se passer au Mistral à la fin du mois dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 mai 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Ariane va vivre une véritable descente aux enfers. Un nouveau supérieur hiérarchique va la pousser à bout au commissariat et Ariane va en même temps devoir faire face à une enquête difficile. Elle va aller mal jusqu’à commettre un acte lourd de conséquences…

De son côté, Steve voit le bout du tunnel et fait le bilan de tout ce qu’il a vécu ces dernières semaines. Il prend une nouvelle décision que ses proches ont du mal à accepter.



Quant à Luna, elle aide Chloé à retrouver sa fille, Elena.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 19 au 23 mai 2025

Lundi 19 mai 2025, épisode 335 : La juge Colbert est bien malgré elle au centre d’une enquête qui commence dans de bien étranges circonstances. Après les épreuves qu’il a traversées, c’est l’heure du bilan pour Steve. Une rencontre fortuite pourrait bien faire évoluer la personnalité de Riva.

Mardi 20 mai 2025, épisode 336 : Ariane est remise en cause professionnellement en raison de son comportement à l’égard d’un supérieur hiérarchique. De son côté, Luna aide Chloé à accomplir le projet le plus important de sa vie. Apolline quant à elle, a bien du mal à expliquer à Nisma son attitude à l’égard d’un charmant prétendant.

Mercredi 21 mai 2025, épisode 337 : Alors qu’Ariane doit faire face à l’hostilité d’un supérieur hiérarchique tout en menant une enquête difficile, Steve affirme ses choix en s’opposant à ses proches. De son côté, Zoé découvre avec joie la jolie somme accumulée en pourboires.

Jeudi 22 mai 2025, épisode 338 : Accusée injustement d’avoir manqué à ses obligations professionnelles, Ariane commet un acte aux conséquences terribles. Grâce à Luna, Chloé a les plus belles des retrouvailles. Au cabinet médical, trouver un remplaçant à Léa s’avère moins simple que prévu.

Vendredi 23 mai 2025, épisode 339 : Tandis que ses collègues s’inquiètent pour elle, Ariane se livre à une errance qui la conduit à une situation effrayante. De leur côté, Léa et Babeth s’amusent des certitudes de Riva. Se montrant sous un jour nouveau, Vanessa sonde Apolline pour satisfaire sa curiosité.

