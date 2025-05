Publicité





20h30 le samedi du 31 mai 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 31 mai 2025 : Yannick Noah, une vie d’aventures

Le 5 juin 1983, Yannick Noah entre dans la légende en remportant Roland-Garros après une finale mémorable contre Mats Wilander. Ce triomphe fait vibrer toute la France. Quarante ans plus tard, aucun joueur français n’a réussi à inscrire son nom à son tour au palmarès du tournoi.

Dans 20h30 le samedi, les équipes de France 2 sont allées à la rencontre de celui qui reste une icône du sport français, sur la terre de son enfance : le Cameroun. À Etoudi, près de Yaoundé, où il s’est installé, tout le monde l’appelle affectueusement « Tonton Yannick ». Depuis la mort de son père, Zacharie, il a hérité du rôle de patriarche de son village, à l’image de son grand-père Simon avant lui.



La vie de Yannick Noah est jalonnée de rebonds, de voyages et de métamorphoses. Le premier grand tournant a lieu à 11 ans, lorsqu’il quitte le Cameroun pour intégrer une section sport-études à Nice. Une séparation brutale avec sa terre natale, et le début d’un parcours exceptionnel, entre courts de tennis, scènes de concert et engagement personnel.

Aujourd’hui, il se confie sur son itinéraire singulier : le tennis, la musique, la célébrité… et ce besoin vital de retour aux sources.

