« Qui restera dans la lumière ? » : votre jeu ce soir sur France 2 (3 mai 2025)

« Qui restera dans la lumière ? » du 3 mai 2025 – Ce samedi soir à la télé, Bruno Guillon vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de son nouveau jeu « Qui restera dans la lumière ? ». Pour ce quatrième numéro, Bruno Guillon vous propose un quiz de culture générale unique et captivant, doté d’un dispositif visuel impressionnant !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Qui restera dans la lumière ?, rappel de la présentation du jeu

Le grand quiz de culture générale, animé par Bruno Guillon et ponctué par la malice de Karina, revient avec encore plus de suspense, de rires et de rebondissements, grâce à une mécanique de jeu toujours plus implacable !

Connaissances et stratégie : voilà le défi lancé à 100 candidats venus de toute la France et de Belgique. Leur objectif ? Rester seul dans la lumière et tenter de décrocher jusqu’à 100 000 euros.



Trois épreuves rythment leur parcours vers la demi-finale :

– Le parcours libre

– Le parcours imposé

– Le parcours du combattant

À chaque bonne réponse, les erreurs des autres les plongent dans l’ombre… tandis que les points s’accumulent.

Place ensuite à une demi-finale sous haute tension : neuf questions cruciales, au terme desquelles celui qui aura éliminé le plus de concurrents accédera à la grande finale.

En finale, le face-à-face est total : un candidat contre 99 adversaires. Chaque élimination vaut 200 €, mais tout se joue sur l’ultime question : la cagnotte peut être multipliée par 2, 3 ou 5, ou au contraire divisée en cas de mauvaise réponse.

Jusqu’où ira le finaliste ? Aura-t-il le courage de tout miser pour rester seul dans la lumière… et remporter le jackpot ?

Entre tension, humour, stratégie et mise en scène spectaculaire, cet épisode promet d’être plus intense que jamais.

Qui éliminera tous ses adversaires ? Et surtout… qui restera seul dans la lumière ?

Alors, qui saura éblouir ses adversaires et rester seul dans la lumière ? Réponse dès ce soir à 21h10, sur France 2 et en replay sur France.TV