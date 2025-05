The Voice du 3 mai 2025 : la finale ce soir sur TF1, qui sera le gagnant ?

Publicité





The Voice du 3 mai 2025, extrait vidéo – C’est la grande finale de la saison de The Voice qui vous attend ce soir sur TF1. Qui de Il Cello, Gianni, Mega ou Mickaël Gallo sera le gagnant ?





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation de la finale

Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion, de la passion et de performances vocales hors du commun.

Après un parcours intense et riche en rebondissements, les quatre finalistes monteront une dernière fois sur la mythique scène de The Voice pour offrir trois prestations inoubliables : le groupe Il Cello (Florent Pagny), Gianni (Zaz), Mega (Vianney), et Mickaël Gallo (Patricia Kaas).



✨ Des duos d’exception avec des invités prestigieux

Les finalistes partageront la scène avec des artistes de renom pour des collaborations inédites, riches en surprises et en émotions : Pierre Garnier, Matt Pokora, Yodélice et Lara Fabian !

🎶 Des moments complices avec leurs coachs

Pour la première fois cette saison, les talents chanteront en duo avec leurs coachs : Patricia Kaas, ZAZ, Vianney et Florent Pagny. De véritables instants de partage, entre transmission et émotion.

🎤 La Carte Blanche

Chacun des finalistes dévoilera son univers lors d’une prestation libre : une reprise qui les touche particulièrement ou une composition originale. Une ultime performance à leur image, reflet de leur personnalité artistique et promesse de leur avenir musical.

🌟 Une soirée mémorable vous attend : prestations scéniques grandioses, frissons garantis, duos inédits et voix incroyables… Le tout sous le regard du public, seul maître du verdict final.

Le destin de ces quatre artistes talentueux est désormais entre vos mains. Qui remportera le cœur du public et deviendra The Voice 2025, succédant à Alphonse ? À vous de voter !

Sondage The Voice 2025 : qui doit gagner ?