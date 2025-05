Echappées Belles du 3 mai : direction la Provence ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 3 mai 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Un printemps en Provence » suivi de « La ViaRhôna à vélo ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 3 mai 2025, à 21h – « Un printemps en Provence »

Le printemps est incontestablement la saison idéale pour partir à la découverte de la Provence ! Les marchés se parent peu à peu de fruits et légumes gorgés de soleil, les terrasses de cafés s’animent, les champs de fleurs s’épanouissent et les paysages verdoyants reprennent vie, des forêts aux vignobles.

En Provence et sur la Côte d’Azur, la nature s’exprime à travers une multitude de lieux et d’événements floraux. Dès les premiers beaux jours, les corsos fleuris marquent le retour de la saison, tandis que le marché aux fleurs de Hyères – une singularité en France – et la célèbre ville de Grasse, capitale du parfum, célèbrent l’art du végétal.



Des gorges du Verdon à la presqu’île du cap d’Antibes, en passant par les emblématiques champs de fleurs qui font la renommée de Grasse, ce périple promet une immersion entre nature sauvage et villes parfumées, paysages côtiers, champs bucoliques et reliefs montagneux.

Tout au long de son voyage, Ismaël rencontrera celles et ceux qui cultivent, subliment ou utilisent les plantes pour leur beauté autant que pour leurs bienfaits. Ensemble, ils réfléchiront à l’avenir de ces paysages floraux à l’ère du changement climatique.

Les reportages : Le corso fleuri, ou comment fêter le printemps ! / Le Rungis des fleurs / Correns, premier village bio de France / Le retour des vautours / Un nouveau métier du végétal / Bienvenue au lycée agricole !

Echappées Belles du 3 mai à 22h30 – « La ViaRhôna à vélo »

Bienvenue sur la ViaRhôna, une véloroute de 815 km reliant les rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée, en longeant le majestueux fleuve Rhône. Cette semaine, Jérôme Pitorin vous embarque pour un voyage à vélo placé sous le signe de l’écologie et de la découverte. Entre 2020 et 2021, les déplacements à bicyclette ont augmenté de 21 % dans la métropole lyonnaise, un signe fort de l’engouement pour ce mode de transport durable !

La ViaRhôna traverse 12 départements, offrant une mosaïque de paysages variés : de la Haute-Savoie aux Bouches-du-Rhône, en passant par la Savoie, l’Ain, le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard et l’Hérault. Tout au long du parcours, vous ferez la rencontre de passionnés : collectionneurs, sportifs, amoureux de nature… Tous ont adopté le vélo, parfois pour le loisir, parfois par nécessité, mais toujours dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Ce périple sera aussi l’occasion de savourer les richesses du patrimoine local : trésors d’architecture, traditions vivantes et gastronomie généreuse vous attendent dans des décors à couper le souffle.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 3 mai 2025 dès 21h sur France 5