Un Si Grand Soleil Spoilers : Manu fait une découverte, Alix manipule Janet, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 5 au 9 mai 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 5 au 9 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de la découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que Manu va vivre des moments difficiles. Non seulement il va assister, impuissant, à la mort d’un sportif sous stéroïdes à la salle de sport, mais en plus Eve va lui avouer l’avoir trompé avec Rebecca lors d’une soirée où elles se sont retrouvées seules. Manu prend ça pour une trahison alors qu’Eve lui demande de lui pardonner. Plus tard, Manu fait une découverte choc : Rebecca pourrait être liée au trafic de stéroïdes !

De son côté, Alix réussit à acheter les fameux dessins mais elle n’a aucun certificat d’authenticité. Pour les crédibiliser, elle décide alors d’utiliser Janet et son association. Elle va offrir plusieurs dessins à son asso lors d’une vente aux enchères ! Janet est ravie mais Becker reste sur ses gardes, convaincu qu’Alix n’est pas nette et même dangereuse.



Quant à Elisabeth, elle peine à accepter le recrutement de Clémence à l’hôpital avec Alain. Elle est folle de jalousie !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 5 au 9 mai 2025

Lundi 5 mai 2025 (épisode 1634) : Sans que Manu ne se doute de rien, Rebecca fait une surprise à Eve qui la réjouit. Pendant ce temps, Alain doit faire face à une situation inattendue qui le met en difficulté avec Elisabeth.

Mardi 6 mai 2025 (épisode 1635) : Après avoir hésité, Eve se confie à Manu qui, stupéfait, ne réagit pas comme elle l’espérait. De son côté, Alix a peut-être trouvé une solution pour faire face au redressement fiscal.

Mercredi 7 mai 2025 (épisode 1636) : Manu et Alex doivent faire face à un tragique rebondissement dans l’enquête sur le trafic de stéroïdes. A la surprise générale, Alix se montre très généreuse envers Janet, au grand dam de Becker.

Jeudi 8 mai 2025 (épisode 1637) : Manu fait une découverte troublante pendant son enquête qui va redistribuer les cartes. Elisabeth, quant à elle, avoue à Muriel qu’elle ne peut s’empêcher d’être jalouse de Clémence.

Vendredi 9 mai 2025 (épisode 1638) : Eve décide de confier à Sabine ce qu’elle vit avec Rebecca et Manu alors que ce dernier se pose beaucoup de questions. Janet est de plus en plus excédée par la méfiance de Becker envers Alix.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 5 au 9 mai 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.