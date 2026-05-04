Ici Tout Commence spoiler : Anouk sous le choc, elle confronte Andréa ! (5 mai)

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Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Andréa demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans l’épisode du mardi 5 mai 2026, Anouk va découvrir la vérité sur sa fausse maladie !











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A l’hôtel Jourdain, Mehdi et Denis ont soif de gossips. Ils interrogent Anouk pour savoir où ça en est avec Hector… Mais, les larmes aux yeux, Anouk leur révèle qu’elle s’est pris un stop d’Hector. Denis pense qu’Hector a été maladroit et qu’elle ne devrait pas abandonner. Mais Anouk préfère ne plus en parler.

Quand Hector les rejoint et demande à parler à Anouk, Denis et Mehdi s’éclipsent. Hector ne voulait pas blesser Anouk, il avoue avoir été surpris car il ne s’y attendait pas… Mais Anouk décide de faire comme s’il ne s’était rien passé, elle dit à Hector avoir agi sous l’effet du sucre et assure que ce n’était rien ! Hector, mal à l’aise, lui dit qu’il ne veut pas que ça gâche leur amitié.

Plus tard, Anouk croise Andréa et celle-ci laisse tomber son pilulier. Anouk marche sans faire attention sur ses médicaments… Elle découvre que les gélules sont vides ! Sous le choc, Anouk pense qu’il y a eu un souci avec le traitement d’Andréa et s’inquiète pour sa santé. Elle lui en parle et insiste pour prévenir d’urgence son médecin et son pharmacien, mais aussi Hector et Jeanne. Andréa lui ordonne de se taire : elle a menti à ses enfants et n’est pas malade !



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