N’oubliez pas les paroles du 4 mai 2026 : Sandy passe un énorme cap, quels gains ce lundi ? (+ classement des maestros)

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N’oubliez pas les paroles du 4 mai 2026, gains de Sandy et classement des maestros – Sandy a passé l’énorme cap des 500 000 euros de gains ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ce soir ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du lundi 4 mai 2026, Sandy dépasse les 500 000 euros

Dans le détail ce lundi soir, Sandy a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20 000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 502 000 euros de gains en 82 victoires.

Mathématiquement, Sandy pourrait maintenant dépasser Margaux au classement des maestros dès demain soir !

Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après les victoires de Sandy ce soir.



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1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires

2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

3 Sandy (depuis mars 2026) : 502 000 € pour 82 victoires

4 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires

5 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

6 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

7 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires

8 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

9 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

10 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires

11 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires

12 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

13 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires

14 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

15 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

16 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires

17 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires

18 Morgane (août-septembre 2025) : 272 000 € pour 64 victoires

19 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires

20 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

21 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires

22 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires

23 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires

24 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

25 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires

26 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

27 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

28 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires

29 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

30 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

31 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

32 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

N’oubliez pas les paroles du replay de 4 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.