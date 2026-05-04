The Power du 4 mai 2026 : le jeu sera-t-il gagné ? Julien va faire une grosse erreur ! (résumé, spoiler + replay épisode 34)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 34 du lundi 4 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Power Player n’a pas été démasqué et que Barbara et Beverly ont été éliminées.


The Power du 4 mai 2026 : le jeu sera-t-il gagné ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 34)
Capture W9


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Julien garde son rôle de Power Player avec son complice, Jonathan, pour une nouvelle partie. A la clé : leurs places en finale !

Benoit, qui vient d’être sauvé, annonce à Kaos qu’il veut laisser sa place à Beverly ! Elle est très émue et n’en revient pas de son sacrifice. Benoit fait un joli discours, tout le monde est ému et l’applaudit. Kaos accepte sa décision.

Les joueurs se demandent qui a bien pu mettre Barbara, Beverly et Benoit sur la roue. L’étau se resserre, Julien sait qu’il a pris un gros risque. Les soupçons de Jonathan vont vers Enzo, Jonathan et Laura. Julien confirme, il joue à fond l’enquêteur.


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Barbara et Benoit font leurs valises et font leurs adieux aux joueurs, ils s’en vont. Benoit rappelle que c’est un jeu et il leur dit de se respecter.

Kaos réunit tout le monde pour annoncer une info crucial : la partie s’appelle « le vol du pouvoir » ! Ils auront l’occasion de pouvoir voler le pouvoir du Power Player. Celui ou celle qui le démasquera pourra aller buzzer dans une nouvelle salle et ça éliminera directement le Power Player, son complice redeviendra un simple joueur. Mais en cas d’erreur, le joueur sera éliminé immédiatement ! Jordan annonce qu’il sera prêt à prendre le risque.

Kaos organise déjà un jeu pour remporter un nouvel indice. Il s’agit d’un jeu d’équipe. Il s’agit d’une chenille avec des ballons et on peut dire que tout le monde galère ! Et Jonathan demande à Laura de l’aider à piper le jeu. Elle hésite car il lui ment et ne lui dit rien. Jonathan lui promet de l’emmener en finale. Laura décide finalement de lui faire confiance, elle l’éclate le ballon avec ses ongles !

SPOILER le jeu sera-t-il remporté ?

Dans l’épisode de demain, le jeu est un échec et tout le monde s’énerve ! Pas d’indice sur le Power Player mais Enzo a désormais de gros doutes sur Julien, qui a explosé son ballon sans discrétion ! Une erreur fatale pour Julien ?

The Power, le replay du 4 mai

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce lundi 4 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 5 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 35.

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