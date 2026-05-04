Demain Nous Appartient spoiler : William sous le choc, il découvre que Jean... (5 mai 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jean est entrain de tisser sa toile auprès de William et de ses proches dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais demain, dans l’épisode du mardi 5 mai 2026, William va être sous le choc face à Jean…











Publicité





A l’hôpital, Jean intervient pour calmer le jeu alors que William est en pleine dispute avec Victor Brunet. Jean trouve les bons mots pour calmer Victor et William décide de l’inviter à déjeuner chez lui pour le remercier.

Mais en arrivant chez lui avec Jean, William tombe nez-à-nez avec Manon et Sofia, qui s’apprêtaient à partir au restaurant. Sofia est surprise et révèle qu’elle connait Jean : ils se sont rencontré sur une application de rencontres et ont eu un date le matin même ! William est sous le choc, il ne s’attendait pas du tout à ça. Mais étonnamment, il propose quand même un déjeuner tous les quatre.

A la fin du déjeuner, William doit retourner à l’hôpital tandis que Jean reste avec les filles… Il y passe tout l’après-midi, jusqu’à ce que Nordine rentre, et tente de se faire inviter à jouer à un jeu vidéo avec lui. Manon fait comprendre à Nordine du regard qu’elle veut qu’il décline.



Publicité





Plus tard, Manon explique à Nordine qu’elle a un mauvais pressentiment sur Jean… Elle le trouve trop intrusif et s’étonne du hasard qu’il drague Sofia alors qu’il travaille avec William. Nordine tente de dédramatiser mais Manon n’en démord pas : elle pense que Jean cache quelque chose !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un nouveau couple, Diego va trop loin, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.