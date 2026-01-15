C à vous du 15 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 15 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Alain Duhamel, mémoire de la Vème République, pour son livre « Les politiques, portraits et croquis » aux éditions de l’Observatoire et pour le documentaire « Alain Duhamel, la retraite moi jamais ! » diffusé le dimanche 18 janvier à 23H00 sur France 5

🔵 7 ans de tortures et de violences sexuelles : le calvaire de Laëtitia. On reçoit Mathilde Lemaire, journaliste au service police-justice de Franceinfo, qui a recueilli son témoignage



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Apolline de Malherbe pour la saison 2 de « Apoline chez vous », sur RMC Story

🎭 Arnaud Ducret pour son spectacle « Cochons d’Inde » au Théâtre des Nouveautés

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 15 janvier 2026 janvier 2026 à 19h sur France 5.