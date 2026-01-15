Un Si Grand Soleil Spoiler : Manu sous le choc face à la plainte de Charlotte (épisode du 19 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1839 du 19 janvier 2026 – Manu va vivre un terrible choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le procureur Picard le convoque en urgence pour lui annoncer que Charlotte a porté plainte contre lui pour agression sexuelle !











Quelques heures auparavant, Charlotte avait confié à ses parents que, la veille, Manu était arrivé plus tôt que prévu après qu’elle l’ait appelé. Elle sortait tout juste de la douche et n’a eu que le temps de s’enrouler dans une serviette. Lorsqu’elle a ouvert la porte, Manu l’aurait embrassée contre son gré avant de se précipiter sur elle. Charlotte affirme avoir dit non et l’avoir supplié d’arrêter… avant qu’il ne parte brusquement.

Un mensonge lourd de conséquences, susceptible de détruire la carrière de Manu, puisqu’elle s’est ensuite rendue au commissariat avec ses parents pour déposer plainte. Manu, sous le choc face au procureur Picard, assure que c’est faux. Il appelle ensuite Eve pour la prévenir, elle le croit et le soutient, déterminée à comprendre pourquoi Charlotte ment.

