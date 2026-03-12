« Une famille en or » du 12 mars 2026 : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TMC ?



« Une famille en or » du 12 mars 2026 – Camille Combal est de retour ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit du jeu « Une famille en or » spécial en prime.





Rendez-vous dès 21h25 sur la chaîne, juste après « Quotidien », ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 12 mars 2026, Famille Ferrari contre Famille Tsamère : les invités de Camille Combal

Installez-vous pour une nouvelle soirée survoltée du jeu culte « Une Famille en Or », animé par Camille Combal ! Deux équipes vont s’affronter dans la bonne humeur avec un objectif : tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros au profit de l’association IFAW France, le Fonds international pour la protection des animaux.

D’un côté, la famille Ferrari, menée par son capitaine au humour acéré Jérémy Ferrari. À ses côtés : son complice Baptiste Lecaplain, ainsi que les humoristes Emy et Tristan Lopin.



De l’autre, la famille Tsamère, dirigée par le stratège Arnaud Tsamère, entouré d’une équipe redoutable composée de Marine Leonardi, Nora Hamzawi et Pablo Mira.

Entre esprit potache, vannes bien senties et compétition acharnée, tous les coups sont permis. Mais derrière cette bataille pleine d’humour, les deux équipes se mobilisent surtout pour tenter de décrocher les 100 000 euros au profit d’une cause qui leur tient à cœur.

Soirée spéciale « Une Famille en Or – Famille Ferrari contre Famille Tsamère » : quelle équipe prendra l’avantage et remportera la partie ? Une battle à ne manquer sous aucun prétexte !

VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir