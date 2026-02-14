« Meurtres aux îles de Lérins » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (14 février 2026)

Publicité
« Meurtres aux îles de Lérins » au programme TV du 14 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres aux îles de Lérins », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Ophélia Kolb, Pauline Bression, ou encore Eva Darlan.
Aux îles de Lérins, le corps de Christophe Beaumont, producteur de cinéma, est retrouvé sans vie en plein tournage d’un film consacré à la légende du Masque de fer. Chargée de l’enquête, Laure Castaldi tombe des nues en découvrant sa sœur Manon sur la scène de crime. Cette dernière vient tout juste d’être affectée à la brigade de Cannes… placée sous l’autorité directe de Laure.
Les retrouvailles sont d’autant plus tendues que les deux sœurs ne se sont pas revues depuis l’absence de Laure aux obsèques de leur mère. Contraintes de travailler ensemble, elles vont devoir dépasser leurs différends pour faire éclater la vérité.
Au fil de leurs investigations, elles croisent la route de suspects dont les parcours et les secrets font étrangement écho à la légende du Masque de fer et aux multiples identités attribuées à cette figure énigmatique…
Casting : interprètes et personnages
Avec Ophélia Kolb (Laure Castaldi), Pauline Bression (Manon Castaldi), Eva Darlan (Jeanne Beaumont), Robinson Stevenin (Antoine Chevalier), Jean-Michel Noirey (Bruno Castaldi), Eric Pucheu (Florian Rivière), Bambo Da Silva (Clément Botella), Aurélien Vacher (Etienne Balian), Patrick Rocca (Christophe Beaumont)