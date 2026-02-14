« Le dernier cercle » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (14 février 2026)



« Le dernier cercle » au programme TV du samedi 14 février 2026 – Ce samedi soir, Arthur vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de son nouveau jeu de logique, « Le dernier cercle ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le dernier cercle, rappel du concept

Dans ce format, 50 candidats venus des quatre coins de la France s’affrontent à travers une série de questions conçues pour mettre leurs neurones à rude épreuve. À l’issue de la compétition, un seul d’entre eux — celui qui fera preuve du cerveau le plus complet — accédera au Dernier Cercle et pourra tenter de décrocher jusqu’à 50 000 euros.

Installés dans un décor spectaculaire à 360 degrés, les participants prennent place en cercle autour d’Arthur. L’émission est structurée en six cercles, chacun correspondant à un niveau de difficulté croissant.



À chaque étape, les candidats s’affrontent dans six grandes catégories sollicitant toutes les capacités cérébrales : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et la perception de l’espace. Seuls les plus performants — ceux qui maîtrisent l’ensemble de ces compétences — décrochent leur place pour le cercle suivant.

Et plus l’on progresse, plus les questions se corsent et la sélection se durcit ! Jusqu’à l’ultime étape : le dernier cercle, où un unique candidat disputera la finale avec l’espoir de remporter les 50 000 euros.