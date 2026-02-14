Blanca du 14 février 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)



Publicité





Blanca du 14 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Publicité





Blanca du 14 février 2026 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 3 : Le Génois 1/2

Une psychiatre travaillant en milieu pénitentiaire est retrouvée morte peu après la libération d’un cambrioleur connu sous le surnom du « Génois ». Tandis que Blanca et Liguori se chargent de l’enquête, l’ancien détenu — qui devait refaire sa vie à Rome — réalise que Blanca occupe une place bien plus importante qu’il ne l’imaginait. De son côté, Blanca commence à ressentir les premiers signes de sa grossesse. Déstabilisée à l’idée de devenir mère, elle décide d’aller rendre visite à la sienne… en prison.

Saison 3 – épisode 4 : Le Génois 2/2

Enea Cavo a disparu précisément au moment où la police s’apprêtait à l’entendre. Pour tenter de le retrouver, Liguori et Blanca interrogent Renato, un proche avec lequel le Génois est resté en contact. De son côté, Liguori se méfie de Domenico, dont il doute de la sincérité envers Blanca, et poursuit ses investigations à son sujet. Malgré tout, et tout en dissimulant sa grossesse, Blanca continue d’épauler Domenico dans ses recherches pour retrouver son fils.



Publicité





Rappel de la présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.

Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+