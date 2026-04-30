« L’oubliée d’Amboise » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 avril)

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« L’oubliée d’Amboise » au programme TV du 30 avril 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « L’oubliée d’Amboise » avec Philippe Bas et Pauline Bression dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« L’oubliée d’Amboise » : l’histoire

À l’issue d’un concert au château d’Amboise, un violoniste de génie est retrouvé assassiné près de la tombe de Léonard de Vinci, son corps disposé de manière à rappeler l’Homme de Vitruve, l’un des dessins les plus emblématiques du maître italien.

Le capitaine Alban Dutertre, de la section de recherches d’Orléans, se voit confier l’enquête. De retour dans sa ville natale, il doit affronter des souvenirs douloureux tout en faisant équipe avec l’adjudante Bérénice Amarillo, une jeune gendarme brillante, elle aussi fragilisée par un passé professionnel marqué par une intervention qui a mal tourné.



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L’enquête bascule lorsqu’un second meurtre, lui aussi inspiré de l’univers de Léonard de Vinci, est commis. Pour espérer arrêter le tueur, Alban et Bérénice devront percer une énigme redoutable, à la hauteur des défis intellectuels que l’artiste affectionnait.

Interprètes et personnages

Avec notamment Philippe Bas (Alban Dutertre), Pauline Bression (Bérénice Amarillo), Edouard Montoute (Patrice Lesieur), Lucia Passaniti (Lisa Pasquier), François-Éric Gendron (Louis de Courcelles), Jean-Marie Winling (Charles Dutertre), Olivier Chantreau (Léo), Anton Rival (Amaury), Victor Lalmanach (Axel), Agathe de La Boulaye (Nicole)

« L’oubliée d’Amboise » : la bande-annonce