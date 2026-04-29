Ligue des Champions : suivre Atlético / Arsenal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 29 avril 2026 – Atlético / Arsenal en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec la demi-finale aller entre l’Atlético de Madrid et Arsenal.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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L’Atlético de Madrid reçoit Arsenal ce mercredi soir au Metropolitano en demi-finale aller de la Ligue des champions, dans un duel très équilibré entre deux clubs qui n’ont encore jamais remporté la compétition. Portés par l’expérience européenne de Diego Simeone, les Madrilènes comptent s’appuyer sur leur solidité défensive et l’ambiance bouillante de leur stade pour prendre l’avantage, dans une compétition qui représente leur dernière chance de trophée cette saison.

En face, Arsenal arrive avec de grandes ambitions, toujours en course pour un doublé championnat–Ligue des champions et fort d’un parcours européen impressionnant. Les Gunners, réputés pour leur pressing et leur jeu offensif, tenteront de faire la différence à l’extérieur malgré quelques incertitudes physiques dans l’effectif. Entre rigueur tactique espagnole et intensité anglaise, ce choc s’annonce indécis et pourrait se jouer sur des détails avant le match retour à Londres.



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Atlético / Arsenal – Composition des équipes

🔵 Atlético (composition probable) :

🔵 Arsenal (composition probable) :

Atlético / Arsenal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Atlético / Arsenal, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.