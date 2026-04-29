Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 du 29 avril 2026 ? (résumé + replay)

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L’épisode 9 de Top Chef diffusé ce soir sur M6 a une nouvelle fois mis les nerfs des candidats à rude épreuve avec un défi aussi ludique qu’exigeant. Cette semaine, les chefs en devenir devaient prouver qu’ils sont capables de sublimer des produits du quotidien, à l’image des plus grands chefs qui savent magnifier aussi bien des ingrédients simples que des produits d’exception.











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Pour cette épreuve, la production avait imaginé un concept original : les candidats ont dû cuisiner à partir des frigos emblématiques de la série Scènes de Ménages. Les célèbres couples du programme leur ont ouvert les portes de leur cuisine, imposant à chacun un univers bien particulier : produits de la ferme, sodas, goûters pour enfants ou encore aliments industriels. Un véritable casse-tête qui a obligé les brigades à redoubler de créativité pour transformer ces ingrédients du quotidien en plats dignes d’une table gastronomique.

Entre surprises, prises de risques et quelques ratés, les candidats ont tenté d’impressionner à la fois les chefs et les comédiens venus déguster leurs créations. Certains ont su tirer leur épingle du jeu grâce à des associations audacieuses, tandis que d’autres ont peiné à convaincre.

Aboubakar éliminé

Mais comme chaque semaine, la compétition s’est conclue par une épreuve éliminatoire sous haute tension. Aboubakar et Victor se sont affrontés dans un duel décisif pour leur place dans l’aventure. Après dégustation, le verdict est tombé : Victor Kuntz a réussi à convaincre les chefs et décroche sa qualification pour la suite du concours. Aboubakar, quant à lui, voit son parcours s’arrêter aux portes des quarts de finale.



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Le top 5 de cette saison de Top Chef

Ils ne sont désormais plus que cinq encore en lice pour le titre : Alexy Algar-Denos, Victor Kuntz, Nicolas Parage, Louise Perrone et Viviana Pisacane. La compétition s’annonce plus serrée que jamais à l’approche des prochaines étapes, où chaque détail comptera pour espérer décrocher le titre de Top Chef.

Rendez-vous le mercredi 6 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.