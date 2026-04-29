Tennis Madrid : Fils / Lehečka en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Fils / Lehečka en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi matin. Le français Arthur Fils affronte le tchèque Jiří Lehečka en quart de finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 22h15 sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose ce soir un quart de finale très attractif entre Arthur Fils et Jiří Lehečka. Le Français, en pleine confiance après plusieurs performances marquantes et une série de 8 victoires d’affilée sur terre battue, poursuit son excellent parcours dans la capitale espagnole et confirme son statut de sérieux outsider. En face, le Tchèque, solide joueur du Top 30, s’appuie sur un jeu puissant et agressif pour enchaîner lui aussi les bons résultats dans ce tournoi.

Sur le plan sportif, l’opposition s’annonce particulièrement indécise. Fils mise sur sa puissance et sa capacité à dicter l’échange, tandis que Lehečka possède des armes similaires, notamment un service efficace et une grande qualité de frappe en cadence. Dans ce duel de frappeurs, la gestion des moments clés et la régularité devraient faire la différence. Un match ouvert, avec une possible bataille en trois sets entre deux joueurs en pleine forme.



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ATP Madrid le match Fils / Lehečka en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 22h15.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Lehečka, quart de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.