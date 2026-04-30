Envoyé Spécial du 30 avril : quels reportages ce soir sur France 3 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 30 avril 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 30 avril 2026 : les reportages

🌾 Leur avenir est dans le pré

Ils ont entre 15 et 20 ans et partagent un même objectif : devenir agriculteurs. Pendant plusieurs mois, le magazine a suivi Malohé, Jeanne, Jérémy et Evan, quatre élèves du lycée agricole de Fontaines, en Saône-et-Loire. Alors que beaucoup de jeunes aspirent à des carrières confortables et lucratives, eux font le choix d’un secteur en difficulté, conscients des sacrifices à venir. Malohé, 15 ans, n’est pas issue du milieu agricole, mais un simple stage de troisième a été une révélation : elle veut créer son propre élevage. Evan, de son côté, découvre cette vocation pendant le confinement, en aidant un voisin agriculteur. Pour Jérémy, 16 ans, l’agriculture est une histoire de famille, mais aussi une épreuve : après la mort accidentelle de son père, il doit reprendre l’exploitation aux côtés de sa mère. Jeanne, quant à elle, issue d’une lignée d’agriculteurs, refuse de reproduire un modèle qu’elle juge épuisant. Elle veut réinventer le métier, améliorer les conditions de travail et affirmer la place des femmes, revendiquant fièrement son identité de paysanne indépendante. Tous se préparent à affronter des défis majeurs, entre réchauffement climatique et enjeux économiques comme le Mercosur.

👵 Isolement des seniors : l’urgence invisible

Bruno, Michel, Danièle… des vies ordinaires devenues invisibles. Qu’ils vivent en ville ou dans un village normand, leur solitude passe inaperçue. En France, 750 000 seniors seraient aujourd’hui privés de tout lien social. Certains meurent seuls chez eux, sans que personne ne s’en aperçoive pendant plusieurs jours. D’autres, fragilisés par l’isolement, deviennent des cibles faciles pour les escroqueries. Loin d’être un simple fait divers, cette situation constitue une véritable crise silencieuse : selon le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres, l’isolement a augmenté de 42 % en quatre ans. Le reportage met en lumière cette réalité souvent ignorée, en suivant notamment des femmes chargées de retrouver les proches de personnes décédées seules, des bénévoles qui offrent une écoute précieuse à ceux qui n’ont plus personne, ainsi que des hommes et des femmes qui tentent de recréer du lien social.



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🇨🇺 Cuba, la parole libérée

À Cuba, le quotidien devient de plus en plus difficile : pénuries d’essence, chute du tourisme, transports paralysés et coupures d’électricité rythment la vie des habitants. Dans ce contexte tendu, la colère monte et la parole se libère progressivement contre le régime. Après le durcissement de l’embargo et les menaces de Donald Trump, les équipes d’ »Envoyé spécial » sont allées à la rencontre de Cubains dont la vie a basculé en quelques jours. Le système instauré depuis soixante-sept ans par Fidel Castro ne parvient plus à répondre aux besoins essentiels de la population, et les discours officiels peinent désormais à convaincre. De plus en plus de citoyens expriment ouvertement leur désir de changement, qu’il passe ou non par une influence américaine.