Un Si Grand Soleil du 30 avril : que cache Eve ? Alex fait parler Jeanne (résumé épisode 1912 en avance)

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Un si grand soleil du 30 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1912 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 30 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Au commissariat, Alex reçoit un mail avec les aveux de Jeanne Beaulieu ! Il montre le mail à Thierry, ils regardent la vidéo ensemble et la montrent ensuite à Becker. Clément explique qu’ils ne peuvent rien en faire, ce n’est pas exploitable et ça pourrait être créé par l’IA. Thierry dit qu’ils vont faire expertiser la vidéo au labo. Becker demande à ce qu’ils réinterrogent Jeanne pour avoir de vrais aveux.

Manu télétravaille chez lui, Eve lui demande s’il a appelé Charles. Manu dit que oui, il lui a laissé un message mais il n’a pas rappelé. Eve dit qu’il ne le fera pas, elle lui demande d’insister. Manu lui parle de son idée de l’emmener faire de la boxe, Eve n’est pas certaine que ça va lui plaire… Quand Manu va prendre sa douche, Eve regarde dans son ordinateur… Elle regarde le dossier d’une détenue, Alice Lombard.



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Alain est au chevet de Jeanne. Il lui parle de son malaise la veille au soir quand il est venu diner. Alain lui dit que tout va bien, Jeanne pleure et dit qu’elle est épuisée.

Emma se demande ce qui va se passer maintenant que la police a du recevoir la vidéo. Lucas ne sait pas ce que ça va donner mais ils vont forcément la prendre au sérieux.

Paloma fonce interviewer Florent pour l’affaire Nathalie Gimenez. Paloma lui fait remarquer qu’il est son 5ème avocat. Elle lui parle ensuite de Johanna, qui a été victime d’une tentative de meurtre de la part de Nathalie Gimenez il y a quelques années.

Pendant ce temps là, Charles retrouve Muriel. Elle lui dit de ne pas rester seul, le procès approche. Charles annonce qu’il n’est pas seul, il a rencontré quelqu’un. Manu l’appelle, il décroche. Il lui dit qu’il passe le prendre après le boulot pour une surprise. Charles ne comprend pas. Il dit à Muriel qu’Eve doit lui mettre la pression pour qu’ils passent du temps ensemble…

Alex vient interroger Jeanne à l’hôpital. Il lui dit qu’il pense qu’elle n’a pas tout dit sur la mort de son frère. Elle ne dit rien, Alex lui parle des mensonges difficiles à porter… Elle dit qu’elle savait que ce moment allait arriver, qu’elle devrait dire la vérité. Elle avoue avoir menti, elle raconte que ce soir là elle rentrait du pressing. Henri lui a parlé de la visite de Nathalie. Ils étaient en désaccord, Henri a rappelé que Nathalie était le soeur et qu’elle voulait juste les connaitre. Il a même dit qu’elle méritait sa part d’héritage. Jeanne refusait de lui donner quoique se soit. Il l’a traitée de vieille folle, elle l’a poussé et il est tombé en arrière, sa tête a heurté les escaliers ! Elle assure qu’elle ne voulait pas le tuer, c’était un accident.

Eve est en prison pour un nouveau cours de français. Une détenue l’envoie balader, elle ne veut pas participer. Eve lui demande pourquoi elle est là, elle dit que ça la sort de sa cellule et ça fait bien dans son dossier.

Manu a emmené Charles à la boxe mais il n’est pas emballé. A la fin, Charles avoue que ça lui a fait du bien et il le remercie. Manu dit que c’est important pour Eve, il est le seul lien qui lui reste avec son fils en dehors de Muriel et Toma. Charles reconnait que ça ne lui fait pas du bien de voir Eve, il n’a pas encore fait son deuil d’Eliott. Il avoue que ça remet le couteau dans la plaie, Manu comprend. Il lui dit que Eve a besoin d’en parler, il lui demande de lui donner des nouvelles de temps en temps. Charles promet de faire des efforts.

En prison, Eve félicite Alice sur les exercices de la dernière fois. Elle lui dit qu’elle a un bon niveau mais Alice dit qu’elle s’en fiche. Elle dit qu’elle veut juste de l’argent, des cigarettes et voir son mec. Eve annonce qu’elle peut l’aider ! Alice ne comprend pas, Eve dit être très sérieuse. Eve s’en va et monte en voiture, elle semble cacher quelque chose.

Claudine appelle Emma, elle lui annonce que Jeanne Beaulieu a avoué le meurtre de son frère. Nathalie est donc innocenté, elle sera libérée demain matin. Emma est soulagée et folle de joie. Elle annonce la nouvelle à Lucas.

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