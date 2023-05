TPMP : Matthieu Delormeau annonce son départ !

Coup de tonnerre pour les fans de l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste ». Deux semaines après son retour dans l’émission de C8, Matthieu Delormeau vient d’annoncer son départ !







« Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP PEOPLE. » a écrit Matthieu Delormeau ce vendredi après-midi sur le réseau social Twitter.







« Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé 😉 merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs »

Après une longue absence inexpliquée, Matthieu avait fait son retour dans « Touche pas à mon poste » le 27 avril dernier.



Rendez-vous donc ce soir dès 18h35 sur C8 pour suivre « Touche pas à mon poste », on imagine que Cyril Hanouna donnera sa réaction suite à ce départ de son chroniqueur.

