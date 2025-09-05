Audiences talks du 4 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » boosté par Matthieu Delormeau



Audiences talks du jeudi 4 septembre 2025 – Nouveau duel hier soir entre Cyril Hanouna et Yann Barthès. Et cette fois, boosté par la venue de Matthieu Delormeau et son témoignage choc sur son addiction, c’est W9 qui s’impose avec « Tout beau, tout n9uf ».











🔹 W9 progresse nettement avec son talk-show présenté par Cyril Hanouna. La première partie, diffusée de 19h46 à 20h09, a réuni 999.000 téléspectateurs (6,1% de PDA). La deuxième partie (20h15-21h02) a grimpé à 1,18 million de fidèles (6,5%), avant que la tranche principale de 21h02 à 21h16 ne réalise un joli score : 1,75 million de téléspectateurs et 9,3% de PDA. Un record depuis le lancement et une victoire nette face à Quotidien.

🔹 TMC recule ce jeudi avec Quotidien. La première partie (19h18-20h03) a fédéré 753.000 curieux (5,1%), avant une remontée timide à 963.000 téléspectateurs (5,2%) entre 20h11 et 21h02. Sur la tranche principale (21h02-21h15), Yann Barthès recevait Audrey Fleurot et tout l’équipe de « HPI », il a rassemblé 1,56 million de fidèles (8,3%). Un score en retrait par rapport à mercredi et insuffisant pour battre Cyril Hanouna.

🔹 France 5 signe une belle performance en avant-soirée. « C à vous » d’Anne-Élisabeth Lemoine a séduit 1,02 million de personnes (7,6%) entre 18h58 et 19h50. En access, « C à vous, la suite » a d’abord convaincu 657.000 téléspectateurs (3,6%) de 20h03 à 20h45, avant de grimper à 998.000 (5,3%) de 20h45 à 21h03.



