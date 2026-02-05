« Master crimes » du 5 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1



Publicité





Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 5 février 2026 – Ce jeudi soir sur TF1, la série « Master crimes » passe en mode rediffusions avec pas moins de 6 anciens épisodes à la suite.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Master crimes » : vos deux épisodes du 5 février 2026

Saison 1 épisode 1 : Louise Arbus, professeure de psychocriminologie à l’université et figure reconnue dans toute la France, est appelée sur une scène de crime aussi macabre que méticuleusement mise en scène. Sur la victime, une phrase tirée de l’un de ses propres livres : « J’attends le tueur parfait ». Tout indique que l’assassin cherche à entrer en contact avec elle. Louise se voit alors forcée de collaborer avec la police pour élucider cette affaire — elle qui s’était juré, huit ans plus tôt, de ne plus jamais remettre les pieds sur le terrain. Mais elle pourrait bien ne pas être seule : ses étudiants comptent aussi jouer un rôle dans l’enquête…

Saison 1 épisode 2 : Louise Arbus, professeure de psychocriminologie à l’université et experte reconnue dans toute la France, est appelée sur une scène de crime aussi macabre que soigneusement orchestrée. Sur la victime, une phrase extraite de l’un de ses ouvrages : « J’attends le tueur parfait ». Tout laisse penser que le meurtrier s’adresse directement à elle. Malgré la promesse qu’elle s’était faite huit ans plus tôt de ne plus jamais retourner sur le terrain, Louise se voit contrainte de collaborer avec la police pour faire avancer l’enquête. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien inattendu de ses étudiants…



Publicité





Saison 1 épisode 3 : Appelée sur une scène de crime, Arbus découvre le corps d’un homme déguisé en chippendale, entouré d’un ballon en forme de cœur, d’une bouteille de champagne et de pétales de rose minutieusement dispersés. Face à cette mise en scène troublante, elle oriente rapidement l’enquête vers la salle de sport que fréquentait la victime, un adepte au profil d’hyper-virilité. Avec l’appui de ses étudiants, elle s’immerge alors dans l’univers aussi fascinant qu’inattendu du culturisme…

Saison 1 épisode 4 : En plein quiz, Max, étudiant dans une prestigieuse école de chimie, s’embrase soudainement sous les yeux de tous. Pour Louise Arbus, aucun doute possible : il s’agit d’un meurtre. Le coupable a habilement maquillé son crime en accident… mais c’est sans compter sur la ténacité de Louise et de son équipe, bien décidées à révéler la vérité.

Saison 1 épisode 5 : Dans la forêt de Saint-Germain, deux adolescentes sont découvertes : l’une sans vie, l’autre vivante mais plongée dans un mutisme total. Toutes deux portent la lettre « A » marquée au fer rouge dans leur chair. Face à cette affaire glaçante, Louise Arbus et ses étudiants se lancent dans l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé. À ses côtés, Barbara Delandre l’accompagne et s’assure qu’elle ne franchisse pas les limites légales — une mission loin d’être de tout repos tant Louise a tendance à suivre son instinct, quitte à bousculer les règles…

Saison 1 épisode 6 : À l’opéra, Louise Arbus savoure une représentation du mythique Lac des cygnes lorsque la magie du ballet vole en éclats : la danseuse étoile chute brutalement sur scène, inerte. S’agit-il d’un suicide sous les projecteurs ou, comme en est convaincue Arbus, d’un meurtre savamment orchestré ?