Master Crimes : une saison 4 pour la série portée par Muriel Robin ? Réponse



Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série policière « Master crimes » ! Alors que la saison 3 s’est achevée hier soir sur TF1 avec le “non-mariage” de Louise Arbus, incarnée par Muriel Robin, la comédienne a officiellement confirmé qu’une saison 4 verra bien le jour.











Publicité





Dans une interview accordée à Télé Star, Muriel Robin n’a pas caché son enthousiasme : « On va même tourner la saison 4 en avril prochain » a-t-elle déclaré, confirmant ainsi que les caméras se remettront en marche dès le mois d’avril 2026 pour de nouveaux épisodes.

Cette annonce devrait réjouir les téléspectateurs fidèles de la fiction policière de TF1, qui a dominé les audiences chaque jeudi soir ces dernières semaines. Avec des millions de téléspectateurs au rendez-vous et une place de leader du prime time, « Master Crimes » a une nouvelle fois prouvé sa puissance d’attraction, dépassant régulièrement les autres programmes de la soirée.

👉 Reste maintenant à découvrir quelles nouvelles affaires et quelles intrigues personnelles seront au cœur de cette saison 4 — mais une chose est sûre : « Master Crimes » est bien partie pour poursuivre son succès sur TF1.



Publicité



