« Master crimes » du 29 janvier 2026 : le final de la saison 3 ce soir sur TF1

Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 29 janvier 2026 – Ce jeudi soir que TF1 diffuse le final de la saison 3 de la série « Master crimes ». Au programme ce soir, le dernier épisode inédit suivi de rediffusions.





« Master crimes » : votre épisode du 29 janvier

Episode 6 « Dites-le avec des fleurs » : Sur l’esplanade de La Défense, un corps est retrouvé près de la Grande Arche. L’homme, mis en scène comme un condamné à mort, a la langue sectionnée. Delandre apprend qu’il a passé quinze ans en prison pour le viol et le meurtre d’une jeune femme de vingt ans. Son épouse, rencontrée derrière les barreaux, affirme qu’il était sincèrement engagé sur le chemin de la rédemption. Louise, elle, en doute fortement. Le tueur a-t-il frappé pour se venger… ou pour punir une trahison ?

« Master crimes » : rappel de présentation de la saison 3

L’année démarre sur les chapeaux de roues pour Louise Arbus : un vent de fraîcheur souffle sur son équipe avec l’arrivée d’Allyson Yang, volontaire et obstinée, et de Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste. Tandis qu’elle découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable et qu’elle doit aussi gérer un mariage avec Oscar organisé au millimètre, Louise se retrouve face à un adversaire à la hauteur de ses goûts. De leur côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour, mais l’arrivée de Mathilde, la fille possessive et redoutable de Théodore, complique tout. Entre conflits personnels et criminels toujours plus inventifs, les héroïnes n’ont décidément pas une seconde de répit.



Personnages et interprètes

Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Ayumi Roux (Allyson Yang), Mikaël Mittelstadt (Mika Delaye), Michaël Cohen (Théodore Belin), Nicolas Gob (Guillaume Arbus), etc.