« Master crimes » du 22 janvier 2026 : votre épisode ce soir sur TF1 (saison 3)

Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 22 janvier 2026 – Ce jeudi soir que TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de la série « Master crimes ». Au programme ce soir, un seul inédit suivi de rediffusions.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Master crimes » : votre épisode du 22 janvier

Episode 5 « Le goût du bonheur » : Louise arrive dans un pré de pâquerettes, persuadée d’assister à un déjeuner champêtre. Mais l’illusion se dissipe vite : c’est une nouvelle scène de crime. Le tueur a fait preuve d’une étrange poésie pour un acte pourtant profondément sordide… Le second d’un restaurant étoilé a été empoisonné. Une enquête qui ne manquera pas de leur laisser un goût amer.

« Master crimes » : rappel de présentation de la saison 3

L’année démarre sur les chapeaux de roues pour Louise Arbus : un vent de fraîcheur souffle sur son équipe avec l’arrivée d’Allyson Yang, volontaire et obstinée, et de Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste. Tandis qu’elle découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable et qu’elle doit aussi gérer un mariage avec Oscar organisé au millimètre, Louise se retrouve face à un adversaire à la hauteur de ses goûts. De leur côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour, mais l’arrivée de Mathilde, la fille possessive et redoutable de Théodore, complique tout. Entre conflits personnels et criminels toujours plus inventifs, les héroïnes n’ont décidément pas une seconde de répit.



Personnages et interprètes

Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Ayumi Roux (Allyson Yang), Mikaël Mittelstadt (Mika Delaye), Michaël Cohen (Théodore Belin), Nicolas Gob (Guillaume Arbus), etc.