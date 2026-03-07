Secret Story : quand le Buzz TV fait une énorme erreur ! (VIDÉO)



Les fans de Secret Story n’en ont pas cru leurs oreilles. Dans l’émission « Le Buzz TV » du Figaro, diffusée hier, les chroniqueurs ont commis une grosse bourde en évoquant l’avenir du célèbre jeu de télé-réalité produit par Endemol pour TF1.











En plateau, Sarah Lecoeuvre (journaliste chez TV Magazine), a en effet affirmé que Secret Story allait être relancé par TF1 et Endemol, le programme ayant selon elle « été arrêté en 2024 faute d’audience ». Une information totalement erronée et pourtant confirmée par l’animateur, qui a donné des propos lunaires et qui n’a pas tardé à faire réagir les fans de l’émission sur les réseaux sociaux.

Et pour cause : Secret Story n’a jamais été arrêté en 2024. Après plusieurs années d’absence, le programme a au contraire fait son grand retour cette année-là sur TF1 avec une nouvelle saison très attendue par les téléspectateurs.

L’aventure s’est même poursuivie en 2025 avec une nouvelle édition diffusée sur TFX. Cette saison a été remportée par la candidate Romy, preuve que le format est toujours bien vivant dans le paysage audiovisuel français.



En réalité, ce qui a récemment été lancé par la production n’est pas un « retour » du programme mais simplement le casting de la saison 2026.

Sur X (anciennement Twitter) et d’autres plateformes, de nombreux fans ont rapidement pointé du doigt cette erreur, certains parlant d’une « bourde énorme » pour une émission censée décrypter l’actualité des médias.

Une confusion étonnante pour un programme spécialisé dans les coulisses de la télévision… et qui prouve, au passage, que Secret Story reste un sujet très surveillé par sa communauté de fidèles.