Secret Story : Lou frappée par la maladie, elle se confie après un passage aux urgences

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Lou Videau, finaliste de Secret Story 2024, a inquiété ses abonnés ce jeudi en révélant avoir été hospitalisée après un nouvel épisode de tachycardie. Sur Instagram, la jeune femme a expliqué avoir passé une partie de la nuit aux urgences avant d’apprendre qu’elle souffrait de la maladie de Bouveret.











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Dans plusieurs stories publiées sur son compte, Lou est revenue sur cette nuit difficile.

« Je vous avais parlé il y a 15 jours de mon épisode de tachycardie, ça a recommencé hier soir donc urgences la moitié de la nuit », a-t-elle confié.

La candidate de Secret Story 2024 précise ensuite que les médecins lui ont diagnostiqué la maladie de Bouveret, qu’elle décrit comme « un court-circuit au niveau du cœur ». Elle a toutefois tenu à rassurer ses fans sur son état de santé.



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« Ce n’est pas réellement dangereux pour ma santé », explique-t-elle, tout en adressant « un gros cœur au personnel » hospitalier.

La maladie de Bouveret est un trouble du rythme cardiaque provoquant des accélérations soudaines du cœur, appelées tachycardies. Ces crises peuvent entraîner des palpitations, une sensation d’oppression, des vertiges, de la fatigue ou encore un essoufflement. Cette anomalie est liée à un dysfonctionnement électrique du cœur, souvent comparé à un “court-circuit”. Bien que généralement bénigne chez les personnes ne présentant pas d’autre maladie cardiaque, elle peut être impressionnante et nécessiter une prise en charge médicale lors des crises.

Dans une autre story, Lou évoque également son anxiété, qu’elle dit liée à des problèmes personnels et familiaux présents depuis plusieurs années. Alors que certains internautes lui conseillent de ralentir le rythme, elle estime pourtant avoir « un rythme vraiment raisonnable ».

« Dormir ou me reposer ne me fera malheureusement pas baisser cette anxiété », écrit-elle.

Très suivie depuis son passage dans l’émission de TF1, Lou continue de partager régulièrement son quotidien avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Ses confidences ont rapidement suscité de nombreux messages de soutien de la part de ses abonnés.



