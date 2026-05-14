Eurovision 2026 : découvrez les résultats de la 2ème demi-finale, qui sont les finalistes ? Qui est éliminé ?

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La seconde demi-finale du Concours l’Eurovision de la chanson 2026 s’est déroulée ce jeudi soir et a permis de compléter officiellement la liste des pays qualifiés pour la grande finale de samedi soir.

Après une soirée riche en performances et en suspense, dix nouveaux pays ont validé leur ticket pour la finale et rejoignent les qualifiés de la première demi-finale ainsi que les membres du “Big Five” et le pays hôte.











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Les dix pays qualifiés ce jeudi soir

Le public européen a choisi de qualifier la Bulgarie, qui signe un retour remarqué en finale. L’Ukraine, la Norvège et l’Australie seront également au rendez-vous samedi soir après des prestations saluées par les fans du concours.

La Roumanie poursuit elle aussi l’aventure, tout comme Malte et Chypre. L’Albanie a également réussi à convaincre les téléspectateurs, au même titre que le Danemark et la Tchéquie, qui complète la liste des qualifiés de cette seconde demi-finale.



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Les pays éliminés

L’aventure s’arrête en revanche pour cinq délégations. L’Azerbaïdjan, le Luxembourg, l’Arménie, la Suisse et la Lettonie ne participeront pas à la finale de cette édition 2026.

La liste complète des finalistes

Ils seront donc 26 pays à s’affronter lors de la finale : Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, pays hôte, Grèce, Finlande, Belgique, Suède, Moldavie, Israël, Serbie, Croatie, Lituanie, Pologne, Bulgarie, Ukraine, Norvège, Australie, Roumanie, Malte, Chypre, Albanie, Danemark et Tchéquie.

Le compte à rebours est désormais lancé avant la grande finale, qui désignera le vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2026 samedi soir.