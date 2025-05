Festival de Cannes 2025 : la Palme d’Or et le palmarès complet

Publicité





Le 78e Festival de Cannes s’est achevé ce samedi soir, couronnant une édition marquée par l’engagement politique, la diversité cinématographique et des moments d’émotion intenses. Le jury, présidé par l’actrice française Juliette Binoche, a dévoilé un palmarès audacieux et engagé.











Publicité





🎬 Palme d’or : Un simple accident de Jafar Panahi

Le réalisateur iranien Jafar Panahi a remporté la prestigieuse Palme d’or pour Un simple accident, un thriller de vengeance poignant qui explore les thèmes de la justice, de la censure et de la liberté individuelle. Malgré une interdiction de quitter l’Iran depuis plus de 15 ans, Panahi a reçu une ovation debout lors de la remise du prix par Cate Blanchett .

🏆 Autres prix majeurs

Grand Prix : Valeur sentimentale du Norvégien Joachim Trier, un drame introspectif salué pour sa sensibilité .

Prix de la mise en scène : Kleber Mendonça Filho pour L’Agent secret, un thriller brésilien captivant qui a également valu à Wagner Moura le prix d’interprétation masculine .

Prix du jury : ex æquo pour Sirat d’Óliver Laxe et Sound of Falling de Mascha Schilinski.

Prix d’interprétation féminine : Nadia Melliti pour son rôle bouleversant dans La Petite Dernière .

Prix du scénario : Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Jeunes Mères, une œuvre poignante sur la maternité précaire .

Prix spécial du jury : Résurrection de Bi Gan, salué pour son audace narrative .



Publicité





🎥 Premiers films et courts métrages

Caméra d’or : The President’s Cake de l’Irakien Hasan Hadi, une première récompense historique pour le cinéma irakien .

🌟 Hommages et moments forts

Deux Palmes d’or d’honneur ont été décernées : à Robert De Niro lors de la cérémonie d’ouverture, et à Denzel Washington en clôture, saluant leurs carrières exceptionnelles .

Malgré une panne de courant due à un acte de sabotage présumé, le festival a su maintenir son cap, affirmant son rôle de vitrine du cinéma mondial et de tribune pour les voix engagées