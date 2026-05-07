« Epiée dans ma maison » : votre téléfilm ce 7 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Epiée dans ma maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 7 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Epiée dans ma maison ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Epiée dans ma maison » : l’histoire, le casting

Mère célibataire, Julie emménage avec sa fille adolescente, Maddie, dans une magnifique maison dénichée grâce à Charles, un agent immobilier aussi sympathique que familier. Mais à peine installées, elles sont troublées par des bruits inquiétants et des phénomènes étranges, au point de soupçonner qu’une autre personne vit secrètement sur leur propriété.



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Avec : Vivica A. Fox (Julie), Andres Londono (Charles), Alaya Lee Walton (Maddie)

Et à 16h, « Un pacte inavouable » (rediffusion)

Hayley enchaîne les petits boulots pour faire vivre sa fille Jamie, tandis que son ex-mari Jerry, alcoolique et dépendant aux jeux d’argent, ne cesse de lui soutirer de l’argent. Un soir, après une violente dispute téléphonique avec lui entendue par deux de ses clients, Kevin et Mélanie, ces derniers l’invitent à boire un verre. Chacun finit alors par se confier sur ses difficultés : Kevin voit sa carrière freinée à cause d’une liaison avec sa supérieure, tandis que Mélanie subit les humiliations constantes de sa tante Lisa, directrice du théâtre où elle travaille. C’est alors que Mélanie lance une idée aussi folle que dangereuse : un pacte consistant à éliminer les problèmes des autres en s’en prenant à leurs ennemis respectifs. Hayley et Kevin n’y prêtent d’abord pas attention… jusqu’au jour où la supérieure de Kevin est retrouvée morte, déclenchant une spirale incontrôlable.

Avec : Emily Rose (Hayley), Brian Krause (Le détective Marcs), Melanie Stone (Mélanie), Brandon Ray Olive (Kevin)