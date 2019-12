Audiences 2019 : TF1 décroche 41 des 50 meilleures audiences de fiction française

ANNONCES





Audiences 2019. Fin d’année oblige, l’heure est venue de faire des bilans. Et cette année encore, il est plus que positif pour TF1. N’en déplaise à certains… Cette année la chaîne a décroché 41 des 50 Meilleures audiences de fiction française. Mieux encore puis TF1 détient l’intégralité du classement auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans responsables des achats.

Le Bazar de la Charité, Balthazar, Les Bracelets Rouges, Infidèle, Le Premier Oublié, Demain Nous Appartient… autant de grands succès cette année pour TF1…



La politique éditoriale de TF1 a été récompensée en 2019, en décrochant 41 des 50 meilleures audiences de fiction française. Les histoires locales, concernantes et engageantes ont séduit le public. Qu’elles soient inspirées d’histoires vraies (La part du soupçon, Itinéraire d’une maman braqueuse, Jamais sans toi Louna), de destins hors du communs (Colombine), où de sujets forts portés par des personnalités engagées (Le Premier Oublié à plus de 7 millions, sur la maladie d’Alzheimer, qui réalise ainsi la meilleure audience pour un unitaire en 2019), la fiction de TF1 s’octroie la quasi-totalité du classement. Les mini-séries de prestiges ont su créer l’événement et révéler les talents (Le Bazar de la Charité, Infidèle, ou encore Le temps est assassin). Pour Sarah aux côtés des Bracelets Rouges ont continué d’attirer un public plus jeune preuve du renouveau de la fiction du groupe.

Audiences 2019 : les gros succès de l’année

Le Bazar de la Charité : le pari audacieux et gagnant de La fiction en costume

Le pari était risqué mais le Bazar de la Charité a attiré jusqu’à 8,5 millions de téléspectateurs, et même 9,1 millions sur tous les écrans, avec les 400 000 téléspectateurs en moyenne sur TF1 Séries Films et les 1,4 million de téléspectateurs qui ont rattrapé la série en différé. La fiction portée par un casting quatre étoiles, a conquis un très large public, en particulier les jeunes avec 38 % de pda sur les 15-24 ans. Vous retrouverez Julie de Bona, l’une des 3 héroïnes du Bazar de la Charité, en janvier dans Peur sur le Lac, dès le jeudi 09 janvier 2020.



Balthazar s’est fait un nom

Après Alice Nevers, Joséphine, Léo Mattéï, Munch, Clem ou encore Sam, de nouveaux visages se sont imposés sur l’antenne à l’instar de Balthazar incarné par Tomer Sisley accompagnée d’Hélène de Fougerolles. Balthazar s’inscrit comme la série la plus performante sur TF1, avec 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne (31% PdA 4+ et Frda-50)



Demain Nous Appartient : 3 années consécutives de progression

Demain Nous Appartient confirme son leadership année après année : 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne, suivent les aventures quotidiennes d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Anne Caillon, ou Clément Rémiens (+2pts sur les 4+ sur 1 an, et +3 pts sur les Frda-50). Une saison qui aura été marquée par les arrivées de nouveaux personnages incarnés par Frédéric Diefenthal, et Kamel Belghazi. Demain nous appartient s’affirme comme le 1er feuilleton quotidien en TV.



Les marques fortes de TF1 continuent quant à elle de performer : Profilage accueillera prochainement Tamara Marthe, Munch : Marilou Berry et Fabienne Carat rejoindra les rangs de Section de Recherches.

En 2020, vous découvrirez la suite d’Infidèle avec Claire Keim et Jonathan Zaccaï, H24 avec Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste ou encore HPI avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou.

Rendez-vous le 6 janvier avec Natacha Lindinger et Fred Testot pour la 4ème saison de Sam et le 9 janvier pour la mini-série événement « Peur sur le Lac » avec Julie de Bona, Sylvie Testut, Clotilde Courau et Lannick Gaudry.



