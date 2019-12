Un si grand soleil en avance : un invité surprise chez les Bastide (résumé + vidéo épisode n°347 du 24 décembre)

ANNONCES





Ce soir c’est le réveillon de Noël chez les Bastide dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et on peut dire que leur réveillon est pour le moins surprenant ! Pas de dinde mais un barbecue improvisé alors que Julien a du faire les courses au dernier moment et un invité surprise !…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 347

Les Bastide passent le réveillon de Noël en famille chez Julien et Alice. Mais tous font remarquer à Elisabeth qu’elle semble ailleurs et même à l’ouest… Manon lui souligne le fait qu’elle n’a même pas critiqué les grillades. Ca sonne à la porte et Elisabeth insiste pour aller ouvrir. Et pour cause, il s’agit de Hugues, qu’Elisabeth décide de déjà présenter à sa famille !

Et pendant ce temps là, Gary joue les entremetteurs chez les pères Noël…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

