Ce soir à la télé, Paul et Timothée de retour pour « Les 12 coups de Noël » (VIDEO)

ANNONCES





Les 12 coups de Noël au programme TV de ce samedi 21 décembre 2019 – Ce soir à la télé et comme chaque année, Jean-Luc Reichman vous donne rendez-vous à 21h05 sur TF1 pour « Les 12 coups de Noël ». Un prime spécial dans la joie et la bonne humeur pour lequel l’animateur sera accompagné de grands Maîtres de Midi dont Paul, Timothée, Lucia, Emilie, Hakim ou bien encore Alexandre.

A suivre dès 21 heures sur TF1 mais aussi en replay et en streaming sur myTF1.



ANNONCES





Les 12 coups de Noël : programme de la soirée

Jean-Luc Reichmann et toute la famille des 12 coups de midi vous invitent à fêter Noël le samedi 21 décembre prochain. Préparez-vous à vivre une soirée féérique dans un décor magique où tous les plus beaux vœux de Noël seront réalisables.

Aux côtés de Jean-Luc Reichmann et du Père Noël, nous pourrons retrouver la grande famille des Maîtres de Midi : Paul, Lucia, Timothée, Emilie et le grand retour d’Hakim et Alexandre, particulièrement sollicités sur les réseaux sociaux de Jean-Luc Reichmann pour participer à cet exceptionnel réveillon.



ANNONCES





Nos deux équipes, les «Bonhommes de neige» face aux «Rennes des Neiges», feront passer le plus magique des Noëls à nos téléspectateurs avec l’aide de nos invités de marque : Michaël Youn face à Vitaa et Slimane. Père Noël, cadeaux, sapins, public enneigé, et de nombreuses surprises, tous les ingrédients seront réunis pour passer un réveillon féérique. Hello Kitty sera de passage pour émerveiller petits et grands pour cette superbe soirée de Noël !

Nos Maîtres de Midi mettront leur savoir au profit des téléspectateurs et des Restos du Cœur pour tenter de leur faire remporter des voyages, des cadeaux et un chèque d’un montant exceptionnel. Quoi de mieux pour passer des fêtes magiques ?

Parce que la joie et la bonne humeur font partie intégrante des 12 coups de midi, cette soirée exceptionnelle, orchestrée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester un souvenir de Noël mémorable !

Les 12 coups de Noël : bande-annonce vidéo

4.75 / 5 ( 28 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES